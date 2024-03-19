Во вторник, 19 марта, стало известно о смерти экс-хоккеиста из Беларуси Константина Кольцова. Накануне он приехал в Америку, чтобы поддержать свою девушку Арину Сабаленко на турнире WTA.

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Парень Сабаленко выпрыгнул с балкона

Представители полиции Майами сообщили некоторые подробности смерти Кольцова. Они не сомневаются, что 42-летний белорусский тренер свел счеты с жизнью. Что стало причиной такого шага пока неизвестно.

"По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция и пожарные-спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, в отношении мужчины, который спрыгнул с балкона.

Отдел убийств полиции округа Майами-Дейд взял на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова (04/17/1981). Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено", – говорится в комментарии пресс-службы полиции Майами.

Кто такой Константин Кольцов

Константин Кольцов родился в Минске. В столице Беларуси начал заниматься хоккеем.

Играл за ряд российских клубов, а также в НХЛ за Питтсбург Пингвинс.

Играл за национальную сборную Беларуси и участвовал в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере.

С 2017 года на тренерской работе. В последнее время работал в российском Салават Юлаеве.

С первой женой Юлией разошелся в 2020 году. В этом браке у Кольцова было трое сыновей.

Кольцов поддерживал политику белорусского диктатора Александра Лукашенко и был подписателем письма в его поддержку. Также он участвовал в выставочных хоккейных поединках в составе команды Лукашенко.

В течение нескольких последних лет Константин встречался с белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко. Вторая ракетка мира регулярно публиковала совместные фото и поздравляла любимого с днем рождения. Кольцов отвечал ей взаимностью.

К слову. По сообщению СМИ, Арина Сабаленко снимется с турнира WTA 1000 в Майами из-за смерти Константина Кольцова.