Неожиданно оборвалась жизнь ее парня Константина Кольцова, который в прошлом был профессиональным хоккеистом (до 2015-го года). Информация о внезапной смерти появилась утром 19 марта, которую подтвердила пресс-служба хоккейного клуба Салават Юлаев, который возглавлял парень Арины Сабаленко, пишет 24 Канал.

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Неожиданная потеря в жизни второй ракетки мира

Пока неизвестно, что стало причиной смерти 42-летнего белорусского наставника. Известно лишь то, что его сердце остановилось в Майами, куда Кольцов приехал, чтобы поддержать Арину на престижном турнире WTA.

В хоккейном клубе выразили свои соболезнования семье и близким Кольцова.

Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда записал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе Салавата Юлаева, сделал большую работу в тренерском штабе команды,

– говорится в сообщение хоккейного клуба.

На странице Сабаленко в инстаграме нет пока что ни одного упоминания о смерти любимого человека.

Их история любви началась еще в 2020-м году, когда Арину все чаще стали замечать на хоккейных поединках. Уже в следующем году пара решила больше не скрывать свои отношения от общественности, выставляя совместные фото в соцсетях.

К слову, уже 22 марта Miami Open-2024 начнется для Сабаленко. Соревнования для белорусской теннисистки начнутся с 1/32 финала сетки, а ее соперница пока еще не определена. Пока неизвестно, выйдет ли на корт в Майами вторая ракетка мира.