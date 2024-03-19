У вівторок, 19 березня, стало відомо про смерть ексхокеїста з Білорусі Константіна Кольцова. Напередодні він приїхав до Америки, щоб підтримати свою дівчину Аріну Сабалєнко на турнірі WTA.

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Хлопець Сабалєнко вистрибнув з балкона

Представники поліції Маямі повідомили деякі подробиці смерті Кольцова. Вони не сумніваються, що 42-річний білоруський тренер звів рахунки з життям. Що стало причиною такого кроку наразі невідомо.

"За даними слідства, у понеділок, 18 березня 2024 року, приблизно о 12:39 поліція і пожежники-рятувальники Бал-Гарбора були спрямовані в готель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, щодо чоловіка, який зістрибнув із балкона.

Відділ убивств поліції округу Маямі-Дейд узяв на себе розслідування очевидного самогубства Константіна Кольцова (04/17/1981). Жодних підозрілих обставин не виявлено", – йдеться у коментарі пресслужби поліції Маямі.

Хто такий Константін Кольцов

Константін Кольцов народився у Мінську. У столиці Білорусі розпочав займатися хокеєм.

Грав за низку російських клубів, а також в НХЛ за Піттсбург Пінгвінс.

Грав за національну збірну Білорусі та брав участь в Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті та Ванкувері.

З 2017 року на тренерській роботі. Останнім часом працював у російському Салават Юлаєві.

З першою дружиною Юлією розійшовся у 2020 році. У цьому шлюбі у Кольцова було троє синів.

Кольцов підтримував політику білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка та був підписантом листа на його підтримку. Також він брав участь у виставкових хокейних поєдинках у складі команди Лукашенка.

Протягом кількох останніх років Константін зустрічався з білоруською тенісисткою Аріною Сабалєнко. Друга ракетка світу регулярно публікувала спільні фото та вітала коханого з днем народження. Кольцов відповідав їй взаємністю.

До слова. За повідомленням ЗМІ, Аріна Сабалєнко зніметься з турніру WTA 1000 в Маямі через смерть Константіна Кольцова.