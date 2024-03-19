Соперники в третий раз встречались на корте между собой, но на этот раз поединок не был доигран до конца. Все из-за проблем со здоровьем у Артура Казо, пишет 24 Канал.

Читайте также Атаковали вторую ракетку мира: тысячи пчел прервали матч в США – видео с нашествием насекомых

Фанаты набросились на соперника: что произошло

21-летний спортсмен вел в третьем сете со счетом 2:1, но во время приема неожиданно упал на корт. К нему сразу подбежали медики, которые констатировали у теннисиста солнечный удар.

После этого Артур Казо снялся с матча и не мог сам покинуть стадион, поэтому его пришлось вывозить на коляске.

Момент падения Артура Казо: смотрите видео

После поединка в социальных сетях с критикой набросились на Гарольда Майо, который не подбежал к своему земляку сразу после падения. Теннисист заявил, что сначала не понял, что произошло и прикрепил видео с подтверждением, что он потом подошел к Артуру Казо и между ними нет никаких проблем.

"Хватит разводить ложную полемику по пустякам. Он плохо чувствовал себя в течение нескольких геймов, и у него были судороги. Я не видел, как он упал, и подумал, что он опустился на землю, потому что у него начались судороги. Когда я понял, что это серьезно, я сразу подошел. И очень переживал, сделал все, что мог, чтобы помочь.

Между нами дружба, и так было всегда. Вы должны перестать постоянно выплескивать свою ненависть. Я желаю ему выздоровления и всего наилучшего", – написал Майо.

Видео с общением теннисистов

Справка. В финальном матче квалификации Гарольд Майо встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, начало встречи запланировано на 19 марта не ранее 18:30.