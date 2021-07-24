Роковой выстрел, который забрал медаль

23-летний украинец с четвертым результатом отобрался в финал стрельбы из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров (581 очков из 600 возможных). Павел Коростылев стал первым среди наших спортсменов, кто вмешался в борьбу за медали в Японии.

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В финале соревновались 8 спортсменов, которые выполнили по 12 выстрелов. У кого было наименьшее количество выстрелов, тот первым покидал соревнования. С каждыми следующими двумя выстрелами один участник с наихудшим результатом останавливался в борьбе за медали.

После пяти выстрелов Коростылев заработал 48.4 очков. Чемпион мира из Украины после десяти выстрелов поднялся на третью строчку – 99.2. Одиннадцатый выстрел на 10.8 позволил украинцу выпрыгнуть на вторую строчку. Первым борьбу покинул кореец Мосе Ким, который занял 8 место.

Коростылев вошел в пятерку лучших стрелков, которые поборолись за награды. Главным конкурентом Павла был китаец Пан Вэй. Иранец с первых секунд захватил лидерство.

Коростылев не сумел справиться с волнением и провалил выстрел – 8.4. Украинец остановился в шаге от медали – 4 место со 198.9 очками.

Иранский стрелок из пневматического пистолета Джавад Фуруги – олимпийский чемпион в Токио. Наиболее опытный спортсмен среди всех стрелков набрал 244.8 пункта. На втором месте остановился сербский стрелок Дамир Микец (237.9). "Бронзу" Олимпиады получил китаец Пан Вэй, которая стала второй для его страны в Японии (217.6).

Призеры соревнований