Опытная 36-летняя Елена Костевич с шестым результатом пробилась в финал. Украинка получила возможность побороться за четвертую награду Олимпийских игр в своей карьере.

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После пяти выстрелов Костевич набрала 49.5 очков и занимала 5 место среди восьми участниц. После первой серии украинка поднялась на третью призыва позицию с результатом 99.2. Лидерство захватила представительница ОКР.

В середине соревнований наша спортсменка сделала не лучшие две попытки, которые сразу опустили ее на 5 место – 137.8 баллов. Однако уже в следующей попытке выбила 10.8 и перепрыгнула на одну ступеньку выше. Лидером стала болгарская представительница Антуанетта Костадинова.