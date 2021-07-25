Повторила судьбу Коростылева Опытная 36-летняя Елена Костевич с шестым результатом пробилась в финал. Украинка получила возможность побороться за четвертую награду Олимпийских игр в своей карьере. Читайте такжеКоростылев остановился в шаге от первой медали Украины на Олимпиаде-2020 В финале соревновались 8 спортсменов, которые выполнили две серии по 5 выстрелов. Спортсменка из худшим результатом первой покидала соревнования. С каждыми следующими двумя выстрелами одна участница с наименьшими очками останавливалась в борьбе за медали. После пяти выстрелов Костевич набрала 49.5 очков и занимала 5 место среди восьми участниц. После первой серии украинка поднялась на третью призыва позицию с результатом 99.2. Лидерство захватила представительница ОКР. В середине соревнований наша спортсменка сделала не лучшие две попытки, которые сразу опустили ее на 5 место– 137.8 баллов. Однако уже в следующей попытке выбила 10.8 и перепрыгнула на одну ступеньку выше. Лидером стала болгарская представительница Антуанетта Костадинова. Главную борьбу наша опытная украинка вела с китаянкой Лин, неудачно использовала два выстрела и заняла 5 место. Украинка пробилась в топ-4, которые начинала борьбу за медали. К слову, до этой стадии пробился Павел Коростылев, который как раз замкнул четверку лидеров. Судьбу Коростылева повторила и Костевич –4 позиция. Елена с результатом 197.6 очков остановилась в шаге от медалей. Спортсменка ОКР Виталина Бацарашкина благодаря провалу в последнем выстреле соперницы стала олимпийской чемпионкой. (240.3). За ее спиной расположилась болгарин Антуанетта Костадинова. "Бронзу" получила китаянка Ранксин Ян. Результаты Виталина Бацагашкина (ОКР) – 240.3 (олимпийский рекорд) Антуанетта Костадинова – 239.4 Ранксин Ян (Китай) – 218.0 Елена Костевич (Украина) – 197.6 Выступления на Олимпийских играх В Токио Костевич трижды поднималась на пьедестал Олимпиады. В 2004 году украинка стала олимпийской чемпионкой в Афинах. 2012 стал не менее успешным –две бронзовые награды. Костевич завоевала награды в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и малокалиберного пистолета с 25 метров.