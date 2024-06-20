В четверг, 20 июня, состоятся три встречи второго тура чемпионата Европы-2024. Программу дня откроет дерби балканских сборных между Словенией и Сербией, пишет 24 Канал.

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Один шаг до плей-офф

Обе команды довольно уверенно прошли квалификацию, заняв второе место в своих группах. На самом же Евро пока ни одна из сборных не побеждала.

Сербии в стартовом туре противостоял главный фаворит Евро Англия, которая одержала победу благодаря раннему голу Беллингема. Впрочем "орлы" создали немало проблем команде Саутгейта и были близки к ничьей.

В свою очередь словенцы смогли удивить ничьей против Дании (1:1), хотя особо качественной игры не показали. Подопечным Кека помог красивый дальний удар в конце матча. Словения подходит к игре с сербами без кадровых потерь.

А вот подопечные Стойковича понесли серьезную потерю в первом туре. Тяжелую травму получил вингер Сербии Филип Костич, для которого Евро-2024 подошел к завершению. Стоит отметить, что победа в этом матче почти гарантирует одной из команд выход в плей-офф.

Ориентировочные составы:

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович, Черен, Эльшник, Млакар – Шпорар, Шешко.

Сербия: Райкович – Велькович, Миленкович, Павлович – Живкович, Гудель, Милинкович-Савич, Младенович – Тадич – Митрович, Влахович.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Словения – Сербия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Для телезрителей встреча будет показана на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словения – Сербия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.