У четвер, 20 червня, відбудуться три зустрічі другого туру чемпіонату Європи-2024. Програму дня відкриє дербі балканських збірних між Словенією та Сербією, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Один крок до плей-оф

Обидві команди доволі впевнено пройшли кваліфікацію, посівши друге місце у своїх групах. На самому ж Євро поки жодна зі збірних не перемагала.

Сербії у стартовому турі протистояв головний фаворит Євро Англія, яка здобула перемогу завдяки ранньому голу Беллінгема. Втім "орли" створили чимало проблем команді Саутгейта та були близькими до нічиєї.

У свою чергу словенці змогли здивувати нічиєю проти Данії (1:1), хоча особливо якісної гри не показали. Підопічним Кека допоміг красивий дальній удар наприкінці матчу. Словенія підходить до гри із сербами без кадрових втрат.

А ось підопічні Стойковича зазнали серйозної втрати у першому турі. Важкої травми зазнав вінгер Сербії Філіп Костич, для якого Євро-2024 підійшов до завершення. Варто відзначити, що перемога у цьому матчі майже гарантує одній із команд вихід у плей-оф.

Орієнтовні склади:

Словенія: Облак – Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа – Стоянович, Черін, Ельшнік, Млакар – Шпорар, Шешко.

Сербія: Райкович – Велькович, Міленкович, Павлович – Живкович, Гудель, Мілінкович-Савич, Младенович – Тадич – Мітрович, Влахович.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Словенія – Сербія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Для телеглядачів зустріч буде показана на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Словенія – Сербія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.