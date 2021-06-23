Испания разгромила Словакию и вывела Украину в плей-офф Евро-2020: видео

Сборная Испании в третьем туре группового этапа Евро-2020 разгромила сборную Словакии. В матче в среду, 23 июня, был зафиксирован счет

Словакия – Испания 0:5

Голы: Дубравка, 30 (авт.), Ляпорт, 45+3, Сарабия, 56, Ферран Торрес, 67, Куцка, 72 (авт.)

Нереализованный пенальти: Мората, 12 (Испания)

Обеим командам надо было побеждать, чтобы гарантировать себе место в 1/8 финала. Хотя их устраивала и ничья при условии, что в параллельном матче Польша не выиграет у Швеции.

Сборная Испании первые два матча на Евро-2020 сыграла вничью – 0:0 со Швецией и 1:1 с Польшей.

Словаки в первом матче неожиданно победили Польшу. Но впоследствии проиграли Швеции.

От результата этого матча зависело, выйдет ли Украина в 1/8 финала (при условии не выигрыша Польши). Нас устраивала либо победа Словакии, либо Испании (1:0, 2:1 или с разницей в два или более голов).

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Испанцы были близки к тому, чтобы открыть счет в начале матча. Коке был сбит в штрафной. Но арбитр матча Куйперс сначала проигнорировал эпизод. Но после подсказки VAR-арбитра он отправился сам просмотреть эпизод. И таки назначил пенальти. Но Мората его не реализовал – Дубравка в прыжке отбил мяч.

Это был второй пенальти на Евро-2020, который не забили игроки сборной Испании. В матче против Польши после удара Морено мяч попал в штангу.

Однако испанцев это не остановило, и они продолжили атаковать ворота соперников. Впоследствии это таки дало результат.

Курьезный автогол

И "заслуга" в первом голе в ворота сборной Словакии лежит на самих словаках. Все началось с ошибки Шатки, который перед своими воротами решил дать поперечный пас. Его перехватил Сарабия. И выйдя на ударную позицию, мощно пробил. От гола словаков спасла перекладина. Мяч подлетел вверх и опускался на поле. Голкипер Дубравка выпрыгнул, чтобы выбить его за пределы поля. Но вместо этого забросил его в собственные ворота.

Видео автогола Дубравки

Положительный результат

Увеличить свое преимущество в счете испанцам удалось уже перед свистком на перерыв. Команда не выключилась после подачи с углового, продолжив атаку. Закончилось все навесом Морено, после которого Ляпорт головой отправил мяч в ворота.

Видео гола Ляпорта

Сборная Словакии за весь первый тайм не нанесла ни одного удара по воротам испанцев. Единственная атака, которую провели словаки, была прервана арбитром, зафиксировавшим офсайд.

Разгром

Второй тайм начался с двойной замены в составе сборной Словакии. И полумомента Дюриша. Он решил пробить взлет, чтобы застать врасплох Симона. Но удар не получился.

Зато получился удар у Сарабии. После прострела Жорди Альбы он пробил в касание в угол ворот.

Видео гола Сарабии

Джокеры в одно касание

Испанцев в этом матче "прорвало", и в них начали залетать голы после ударов. Первым касанием к мячу отметился вышедший на замену Ферран Торрес. И снова стоит отметить Сарабию, который после розыгрыша углового прострелил на ногу партнеру.

Видео гола Феррана Торреса

Через несколько минут на поле вышел еще один Торрес – Пау. И он тоже первым ударом приложился к голу. Но его таки записали на защитника словаков Куцку, который не сумел выбить мяч из собственных ворот.

Видео автогола Куцки

До конца матча Испания была ближе к тому, чтобы забить шестой гол, чем словаки к голу престижа.

Эта победа и результат матча между сборными Швеции и Польши вывел Украину в плей-офф Евро-2020 как одну из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.