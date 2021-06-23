Тренер России зарабатывает больше Энрике и Мартинеса
Годовой оклад Лева составляет 4,6 миллиона евро. Более 4 миллионов получает и наставник сборной Франции Дидье Дешам – 4,2 миллиона евро.
К теме Сборная Украины заработала более 10 миллионов на Евро-2020
Тройку тренеров с самой высокой зарплатой замыкает наставник Англии Гарет Саутгейт – 3,5 миллиона евро.
- Что интересно, Станислав Черчесов, наставник сборной России, которая позорно вылетела с Евро-2020, зарабатывает больше, чем тренеры Испании и Бельгии. Его оклад составляет 2,5 миллиона евро.
- Черчесов пока единственный из этого рейтинга, кто не вывел свою команду в плей-офф турнира.
В рейтинг не попал наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Официальной информации о зарплате Шевченко нет. По данным СМИ, Шевченко зарабатывает менее 1 миллиона евро в год.
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020
1. Йоахим Лев (Германия) – 4,6 млн евро
2. Дидье Дешам (Франция) – 4,2
3. Гарет Саутгейт (Англия) – 3,5
4-5. Франк де Бур (Нидерланды) – 3
4-5. Роберто Манчини (Италия) – 3
6. Станислав Черчесов (Россия) – 2,5
7. Фернанду Сантуш (Португалия) – 2,3
8. Владимир Петкович (Швейцария) – 1,74
9. Луис Энрике (Испания) – 1,5
10. Роберто Мартинес (Бельгия) – 1,2