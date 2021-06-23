Тренер России зарабатывает больше Энрике и Мартинеса

Годовой оклад Лева составляет 4,6 миллиона евро. Более 4 миллионов получает и наставник сборной Франции Дидье Дешам – 4,2 миллиона евро.

К теме Сборная Украины заработала более 10 миллионов на Евро-2020

Тройку тренеров с самой высокой зарплатой замыкает наставник Англии Гарет Саутгейт – 3,5 миллиона евро.

Что интересно, Станислав Черчесов, наставник сборной России, которая позорно вылетела с Евро-2020, зарабатывает больше, чем тренеры Испании и Бельгии. Его оклад составляет 2,5 миллиона евро.

Черчесов пока единственный из этого рейтинга, кто не вывел свою команду в плей-офф турнира.

В рейтинг не попал наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Официальной информации о зарплате Шевченко нет. По данным СМИ, Шевченко зарабатывает менее 1 миллиона евро в год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020

1. Йоахим Лев (Германия) – 4,6 млн евро

2. Дидье Дешам (Франция) – 4,2

3. Гарет Саутгейт (Англия) – 3,5

4-5. Франк де Бур (Нидерланды) – 3

4-5. Роберто Манчини (Италия) – 3

6. Станислав Черчесов (Россия) – 2,5

7. Фернанду Сантуш (Португалия) – 2,3

8. Владимир Петкович (Швейцария) – 1,74

9. Луис Энрике (Испания) – 1,5

10. Роберто Мартинес (Бельгия) – 1,2