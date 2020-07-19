Сезон 2020/21 в Первой лиге могут провести с 17 клубами. Сейчас к такому варианту больше склоняются при обсуждении будущего формата соревнований, если "Карпаты" потеряют профессиональный статус и не получат аттестат ПФЛ для участия в Первой лиге.

Об этом сообщает Meta-raitings.com.ua. Также с 17 клубами будет проще провести сезон, который и так стартует позже, чем обычно. К тому же некоторые клубы могут переносить свои матчи из-за случаев заражения коронавируса во время сезона.

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Вариант с 18 командами

Рассматривают и вариант с 18 командами. Последнего участника турнира определят в матче проигравших переходные встречи между Первой и Второй лигами. Но этот вариант осложнен тем, что сложно будет найти дату матча, поскольку переходные встречи пройдут 15-го и 19 августа, а 25 августа уже стартует Кубок Украины.

Сейчас ПФЛ ожидает решения ситуации с "Карпатами", которые планируют получить аттестат для участия в Первой лиге. Для этого клубу нужно погасить долги.

ПФЛ должна определиться с форматом Первой лиги до первых чисел августа.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: