Сезон 2020/21 в Першій лізі можуть провести з 17 клубами. Зараз до такого варіанту найбільше схиляються під час обговорення майбутнього формату змагань, якщо "Карпати" втратять професійний статус і не отримають атестат ПФЛ для участі в Першій лізі.

Про це повідомляє Meta-raitings.com.ua.Також з 17 клубами буде простіше провести сезон, який і так стартує пізніше, ніж зазвичай. До того ж деякі клуби можуть переносити свої матчі через випадки зараження коронавірусом під час сезону.

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Варіант з 18 командами

Розглядають і варіант з 18 командами. Останнього учасника турніру визначать в матчі тих, хто програв перехідні зустрічі між Першою і Другою лігами. Але цей варіант ускладнений тим, що складно буде знайти дату матчу, оскільки перехідні зустрічі пройдуть 15-го і 19 серпня, а 25 серпня вже стартує Кубок України.

Зараз ПФЛ чекає вирішення ситуації з "Карпатами", які планують отримати атестат для участі в Першій лізі. Для цього клубу потрібно погасити борги.

ПФЛ повинна визначитися з форматом Першої ліги до перших чисел серпня.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: