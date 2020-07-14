УАФ запретила "Карпатам" регистрировать новых игроков из-за своего бывшего футболиста Кевина Мендеса.

Об этом сообщает издание Meta Ratings. Причиной такого решения стала задолженность клуба по зарплате перед бывшим игроком Кевином Мендесом.

К слову: Львовские "Карпаты" все же лишили профессионального статуса – СМИ

В сезоне 2018/2019 он провел за "Карпаты" 15 матчей и отметился одной голевой передачей.

"Карпаты" расторгли контракт с 24-летним уругвайским хавбеком в августе прошлого года. Львовский клуб мотивировал разрыв контракта неудовлетворительной формой игрока и тем, что за год он не выучил украинский язык даже на минимальном уровне, хотя это было предусмотрено условиями контракта.

Срок трансферного бана – три полных заявочных окна для украинских клубов.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: