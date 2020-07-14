Клуб УПЛ получил трансферный бан из-за скандального легионера
УАФ запретила "Карпатам" регистрировать новых игроков из-за своего бывшего футболиста Кевина Мендеса.
Об этом сообщает издание Meta Ratings. Причиной такого решения стала задолженность клуба по зарплате перед бывшим игроком Кевином Мендесом.
К слову: Львовские "Карпаты" все же лишили профессионального статуса – СМИ
В сезоне 2018/2019 он провел за "Карпаты" 15 матчей и отметился одной голевой передачей.
"Карпаты" расторгли контракт с 24-летним уругвайским хавбеком в августе прошлого года. Львовский клуб мотивировал разрыв контракта неудовлетворительной формой игрока и тем, что за год он не выучил украинский язык даже на минимальном уровне, хотя это было предусмотрено условиями контракта.
Срок трансферного бана – три полных заявочных окна для украинских клубов.
"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- причислить "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) с соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- причислить "Карпатам" в матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.