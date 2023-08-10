Беззубая защита Днепра-1: "спортклубовцы" в большинстве пропустили третий гол от Славии

Подопечные Александра Кучера провалили стартовый матч противостояния с чешской Славией. Днепряне умудрились пропустить третий гол находясь в большинстве.

В первой половине встречи Днепр-1 пропустил два гола от Славии. Дублем отличился вингер чешской команды Иван Шранц, пишет 24 канал.

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На 58-й минуте поединка Славия осталась в меньшинстве. Красную карточку получил нигерийский защитник Огбу. Казалось, что Днепр-1 сможет переломить ход матча и отличиться в воротах чехов. Однако вышло наоборот.

Когда до завершения поединка оставалось 9 минут, очередной провал защиты днепрян завершился взятием ворот Кинарейкина. Норвежский хавбек Конрад Валлем получил пас от партнера по команде и сильно пробил в левую девятку.

Видео третьего гола в ворота Днепра-1

Напомним, ответный матч команды проведут в словацком Кошице 17 августа. Если Днепр-1 уступит Славию по итогам двух поединков, то вылетит в квалификацию Лиги конференций.