У першій половині зустрічі Дніпро-1 пропустив два голи від Славії. Дублем відзначився вінгер чеської команди Іван Шранц, повідомляє 24 канал.

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На 58-й хвилині поєдинку Славія залишилася в меншості. Червону картку отримав нігерійський захисник Огбу. Здавалося, що Дніпро-1 зуміє переломити хід матчу та відзначитися у воротах чехів. Проте вийшло навпаки.

Коли до завершення поєдинку залишалося 9 хвилин, черговий провал захисту дніпрян завершився взяттям воріт Кінарейкіна. Норвезький хавбек Конрад Валлем отримав пас від партнера по команді та сильно пробив у ліву дев'ятку.

Відео третього голу у ворота Дніпра-1

Нагадаємо, матч-відповідь команди проведуть у словацькому Кошице 17 серпня. Якщо Дніпро-1 поступиться Славії за підсумком двох поєдинків, то вилетить у кваліфікацію Ліги конференцій.