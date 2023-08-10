Кучер анонсировал появление новичков Днепра-1 в матче против Славии на фоне кадровых проблем

Днепр-1 10 августа проведет свой первый матч в квалификации Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов. Александр Кучера поделился ожиданиями перед игрой против пражской Славии.

Главный тренер днепрян, как и капитан команды Александр Сваток, не делают из соперника фаворита встречи. Представители Днепра-1 уверены, что шансы у обоих коллективов равны – 50 на 50.

К теме Славия – Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

Кучер: Мы очень много делаем подарки соперникам

Александр Кучер выделил сильные стороны Славии, у которой хорошая физическая подготовка и опасно играет на стандартах.

"Команда быстрая и играет вертикально, пытается быстро доставить мяч в чужую штрафную. Многие фланговые подачи, после которых куча игроков идут на завершение атаки. Надо внимательно играть в обороне, ведь в последнее время мы очень много делаем подарки соперникам и какие-то у нас возникают ненужные ошибки. Надо внимательно и строго сыграть в обороне", – рассказал наставник днепрян.

О кадровых проблемах днепрян

Тренер украинского клуба рассказал о кадровых потерях команды в преддверии предстоящей встречи. Уж точно помощниками Днепра-1 не будут Мирошниченко и Волынец. Также игру из-за дисквалификации пропускает Танчик.

Перед поединком клуб может еще и потерять одного из своих лидеров Пихаленко, у которого поднялась температура. По нему тренерский штаб решать как раз в день матча 10 августа. Из-за ухудшения состояния здоровья полузащитник пропустил тренировку команды. Участие в поединке Пихаленка будет зависеть исключительно от самочувствия футболиста.

Также Кучеру нужно будет определиться, кто выйдет на острие атаки вместо Артема Довбика, уже подписавшего контракт и дебютировавшего за Жирону.

У нас есть игроки, которые могут их заменить. У нас нет такого, что только 11 футболистов играют. У нас все в обойме, все выходят и могут сыграть на той или иной позиции, так что я не вижу в этом особых проблем,

– ответил Кучер.

О новичках команды

Следует добавить, что за день до матча Днепр-1 объявил о трансфере сразу двух футболистов. Клуб усилился перешедшим из Бельгии полузащитником Богданом Ледневым из Динамо и нападающим Александром Филипповым.

Кучер рассказал, смогут ли поклонники днепровского клуба увидеть в игре новичков команды уже в ближайшем матче против Славии.

Все карты сразу открыли. Конечно, ребята присоединились к нам. Сейчас потренируемся, пообщаемся, посмотрим в каком состоянии они находятся и будем уже смотреть. Возможно вы их увидите,

– добавил наставник вице-чемпионов УПЛ-2022/2023.

Отметим, что Леднев подписал контракт с днепрянами на 3 года, а Филиппов – на 1 год.

Матч Славия – Днепр-1 начнется 10 августа в 20:00 (по Киеву).