Головний тренер дніпрян, як і капітан команди Олександр Сваток, не роблять із суперника фаворита зустрічі. Представники Дніпра-1 впевнені, що шанси в обох колективів рівні – 50 на 50.

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Кучер: Ми дуже багато робимо подарунки суперникам

Олександр Кучер виділив сильні сторони Славії, яка має гарну фізичну підготовку та небезпечно грає на стандартах.

"Команда швидка і грає вертикально, намагається швидко доставити м’яч до чужого штрафного майданчику. Багато фланговим подач, після яких купа гравців йдуть на завершення атаки. Треба уважно грати в обороні, адже останнім часом ми дуже багато робимо подарунки суперникам і якісь у нас виникають непотрібні помилки. Треба уважно і строго зіграти в обороні", – розповів наставник дніпрян.

Про кадрові проблеми дніпрян

Тренер українського клубу розповів про кадрові втрати команди напередодні майбутньої зустрічі. Вже точно помічниками Дніпру-1 не будуть Мірошниченко та Волинець. Також гру через дискваліфікацію пропускає Танчик.

Перед поєдинком клуб може ще й втратити одного зі своїх лідерів Піхальонка, у якого підійнялась температура. По ньому тренерський штаб вирішувати якраз у день матчу 10 серпня. Через погіршення стану здоров'я півзахисник пропустив тренування команди. Участь у поєдинку Піхальонка залежатиме виключно від самопочуття футболіста.

Також Кучеру потрібно буде визначитись, хто вийде на вістрі атаки замість Артема Довбика, який вже підписав контракт та дебютував за Жирону.

У нас є гравці, котрі можуть їх замінити. У нас немає такого, що тільки 11 футболістів грають. У нас усі в обоймі, усі виходять і можуть зіграти на тій чи іншій позиції, так що я не бачу у цьому особливих проблем,

– відповів Кучер.

Про новачків команди

Слід додати, що за день до матчу Дніпро-1 оголосив про трансфер одразу двох футболістів. Клуб підсилився півзахисником Богданом Лєднєвим із Динамо та нападником Олександром Філіпповим, який перейшов із Бельгії.

Кучер розповів, чи зможуть прихильники дніпровського клубу побачити у грі новачків команди вже у найближчому матчі проти Славії.

Всі карти одразу відкрили. Звісно, що хлопці приєдналися до нас. Зараз потренуємося, поспілкуємося, подивимося в якому вони стані знаходяться і будемо вже дивитися. Можливо ви їх побачите,

– додав наставник віцечемпіонів УПЛ-2022/2023.

Відзначимо, що Лєднєв підписав контракт із дніпрянами на 3 роки, а Філіппов – на 1 рік.

Зверніть увагу! Матч Славія – Дніпро-1 розпочнеться 10 серпня о 20:00 (за Києвом).