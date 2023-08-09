Спортивный клуб "Днепр-1" пополнился очередными новичками. Полноценные контракты подписали форвард Александр Филиппов и атакующий хавбек Богдан Леднев.

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Украинизация Днепра-1 продолжается

Нападающий Александр Филиппов должен заменить на острие атаки Артема Довбика, недавно подписавшего контракт с испанской Жироной. Новый форвард днепрян заключил соглашение на один год и будет выступать под номером 7. Последним клубом Филиппов был бельгийский Сент-Трюйден, однако в клубе на бомбардира уже не рассчитывали.

Похожая ситуация складывалась у Динамо и у Богдана Леднева. Мирча Луческу не видел в стартовом составе своей команды 25-летнего футболиста. Поэтому клуб решил отпустить креативного игрока в Днепр-1. Со "спортклубовцам" Леднев подписал контракт сроком на 3 года. В составе днепрян экс-динамовец будет играть под 17-м номером.

Напомним, что в четверг, 10 июня, вице-чемпион Украины в прошлом сезоне в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграет против пражской Славии. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.