Первый матч против Славии украинской команде пришлось провести на выезде – 10 августа в Праге. Игра начнется в 19:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому времени).

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Ответный матч команды проведут в Кошице 17 августа. Если Днепр-1 сможет пройти Славию по сумме двух матчей, то в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против другой украинской команды – луганской Зари. Если команда уступит Славии, то вылетит в квалификацию Лиги конференций, где придется сыграть против победителя пары Лех (Познань, Польша) – Спартак (Трнава, Словакия).

Онлайн-трансляция матча Славия – Днепр-1 доступна на сайте 24 Канала.

Славия – Днепр-1 онлайн-трансляция