Кто покажет матч Днепр-1 против Славии в Лиге Европы: список трансляций

Днепр-1 не смог преодолеть второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Следовательно, украинская команда продолжит выступление в квалификации Лиги Европы, где в третьем ранде квалификации их будет ожидать матч с чешской Славией. Первая игра состоится уже в четверг, 10 августа.

Первый матч между Славией и Днепром-1 состоится в Праге. Матч на местной "Фортуне арене" начнется в 19:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому времени).

Для днепрян это будет второй матч, где им придется играть без своего забивного нападающего Артема Довбика, проданного в испанскую Жирону.

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Первый матч выпал против Полесья. Несмотря на то, что житомирский клуб с середины первого тайма играл в меньшинстве, вырвать победу днепрянам удалось только в компенсированное арбитром время..

Если Днепр-1 сможет по сумме двух матчей пройти Славию, то в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против другой украинской команды – луганской Зари. Так выпало во время жеребьевки.

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Если Днепр-1 не сможет пройти Славию, то вылетит в плей-офф квалификации Лиги конференций, где их соперником будет победитель матча Лех (Познань, Польша) – Спартак (Трнава, Словакия).

Прямая трансляция матча Славия – Днепр-1 в ютубе доступна на канале Footballhub. Сайт 24 канала проведет онлайн-трансляцию матча Славия – Днепр-1 10 августа.

Славия – Днепр-1 прямая трансляция матча Лиги Европы