Перший матч між Славією та Дніпро-1 відбудеться у Празі. Матч на місцевій "Фортуна арені" розпочнеться о 19:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським часом).

Для дніпрян це буде другий матч, де їм доведеться грати без свого забивного нападника Артема Довбика, якого продали в іспанську Жирону.

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Перший матч випав проти Полісся. Попри те, що житомирський клуб з середини першого тайму грав у меншості, вирвати перемогу дніпрянам вдалося лише в компенсований арбітром час.

Якщо Дніпро-1 зможе за сумою двох матчів пройти Славію, то в плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти іншої української команди – луганської Зорі. Так випало під час жеребкування.

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Якщо ж Дніпро-1 не зможе пройти Славію, то вилетить в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де їх суперником буде переможець матчу Лех (Познань, Польща) – Спартак (Трнава, Словаччина).

Пряма трансляція матчу Славія – Дніпро-1 в ютубі доступна на каналі Footballhub. Сайт 24 каналу проведе онлайн-трансляцію матчі Славія – Дніпро-1 10 серпня.

Славія – Дніпро-1 пряма трансляція матчу Ліги Європи