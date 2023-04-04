"УАФ не контактировала с Биличем по сборной Украины": журналист дал опровержение

Инсайдер Фабрицио Романо совершил вброс в информационное пространство. Хорват Славен Билич близок к рулю главного тренера сборной Украины по футболу.

Вроде бы 54-летний хорватский специалист может даже работать во главе сборной Украины бесплатно. Из-за того, что Славен Билич должен получить ориентировочно 400 тысяч фунтов стерлингов компенсации от своего бывшего клуба Уотфорда. А все из-за досрочного расторжения соглашения с командой Чемпионшипа.

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Опровержение эйфории после инсайда Романо

Билич хочет поскорее вернуться к тренерской работе и найти себе новую команду или сборную. Поэтому вопрос о зарплате здесь отойдет на дальний план.

Отметим! Билич расторг соглашение с английским Уортфордом 7 марта 2023 года. Проработав в команде Чемпионшипа с сентября 2022-го. Во главе английского клуба хорват провел 26 матчей, а его уже бывшая команда занимает только 11-е место во второй по силе лиге Англии.

Однако уже 4 апреля появилось одно из опровержений информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо. Наш украинский журналист Михаил Спиваковский решил несколько расставить точки над "і" в вопросе назначения Билича на должность тренера сборной Украины.

По его информации, Украинская Ассоциация футбола не контактировала с хорватским наставником.

"Романо написал о том, что Билич может рассматриваться как кандидат на должность главного тренера сборной Украины в том случае, если федерация примет решение о неизбежной смене. Измени кого или чего? Явно не Руслана Ротаня, потому что он временная кандидатура", – сказал Спиваковский. .

Я читаю это между строк – изменением курса, который УАФ держит на Сергея Реброва. Билич не фигурирует как план B или С. Это распространенная история, когда кто-то делает сознательный вброс, чтобы трудоустроить человека. Наши источники, близкие к УАФ, говорят, что ни один человек из ассоциации не контактировал с Биличем,

– объяснил ведущий "ТаТоТаке".

Напомним, что временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, работающий на три фронта. В УАФ сильно надеются, что летом национальную команду возглавит Сергей Ребров, у которого истекает контракт с Аль-Айном.

Следующий матч "сине-желтые" в отборе на Евро-2024 проведут 16 июня против Северной Македонии. В первом туре украинцы без шансов уступили Англию на "Уэмбли" 2:0.

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