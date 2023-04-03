Сергей Ребров до сих пор не принял приглашение возглавить национальную сборную Украины. Представители УАФ обратили свое внимание на зарубежных специалистов.
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Новый фаворит УАФ
По сообщению авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, хорват Славен Билич рассматривается кандидатом на должность главного тренера сборной Украины. Это может случиться, если УАФ "примет решение о срочных изменениях".
В таком случае сразу начнутся переговоры со Славеном Биличем. Хорватский тренер находится в творческом отпуске с марта этого года после увольнения из Уотфорда.
Напомним, что в настоящее время исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, объединяющий сразу три должности.
В первом матче отбора к Евро-2024 сборная Украины потерпела поражение от Англии (0:2).
Что известно о Славене Биличе
- Славен Билич был одним из основных игроков сборной Хорватии, сенсационно завоевавшей "бронзу" ЧМ-1998.
- Во время тренерской карьеры работал со сборной Хорватии, с которой дошел до четвертьфинала ЧЕ-2008.
- На клубном уровне работал с турецким Бешикташем, английскими Вест Хэмом, Вест Бронвичем, Уортфордом. Была в карьере тренера и работа в московском Локомотиве, который он покинул в 2013 году.
- Кроме того, Билич тренировал Хайдук, саудовский Аль-Иттихад и китайский Бэйцзин Гоань.