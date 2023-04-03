Сергей Ребров до сих пор не принял приглашение возглавить национальную сборную Украины. Представители УАФ обратили свое внимание на зарубежных специалистов.

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Новый фаворит УАФ

По сообщению авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, хорват Славен Билич рассматривается кандидатом на должность главного тренера сборной Украины. Это может случиться, если УАФ "примет решение о срочных изменениях".

В таком случае сразу начнутся переговоры со Славеном Биличем. Хорватский тренер находится в творческом отпуске с марта этого года после увольнения из Уотфорда.

Напомним, что в настоящее время исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, объединяющий сразу три должности.

В первом матче отбора к Евро-2024 сборная Украины потерпела поражение от Англии (0:2).

Что известно о Славене Биличе