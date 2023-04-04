Вроде бы 54-летний хорватский специалист может даже работать во главе сборной Украины бесплатно. Из-за того, что Славен Билич должен получить ориентировочно 400 тысяч фунтов стерлингов компенсации от своего бывшего клуба Уотфорда. А все из-за досрочного расторжения соглашения с командой Чемпионшипа.
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Опровержение эйфории после инсайда Романо
Билич хочет поскорее вернуться к тренерской работе и найти себе новую команду или сборную. Поэтому вопрос о зарплате здесь отойдет на дальний план.
Однако уже 4 апреля появилось одно из опровержений информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо. Наш украинский журналист Михаил Спиваковский решил несколько расставить точки над "і" в вопросе назначения Билича на должность тренера сборной Украины.
По его информации, Украинская Ассоциация футбола не контактировала с хорватским наставником.
"Романо написал о том, что Билич может рассматриваться как кандидат на должность главного тренера сборной Украины в том случае, если федерация примет решение о неизбежной смене. Измени кого или чего? Явно не Руслана Ротаня, потому что он временная кандидатура", – сказал Спиваковский. .
Я читаю это между строк – изменением курса, который УАФ держит на Сергея Реброва. Билич не фигурирует как план B или С. Это распространенная история, когда кто-то делает сознательный вброс, чтобы трудоустроить человека. Наши источники, близкие к УАФ, говорят, что ни один человек из ассоциации не контактировал с Биличем,
– объяснил ведущий "ТаТоТаке".
Напомним, что временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, работающий на три фронта. В УАФ сильно надеются, что летом национальную команду возглавит Сергей Ребров, у которого истекает контракт с Аль-Айном.
Следующий матч "сине-желтые" в отборе на Евро-2024 проведут 16 июня против Северной Македонии. В первом туре украинцы без шансов уступили Англию на "Уэмбли" 2:0.
Главное о тренерском опыте Славена Билича
- Свою тренерскую карьеру начал еще в 2001 году, когда возглавил Хайдук. Во главе хорватского коллектива пробыл два года и отправился руководить молодежной сборной родной страны.
- Однако уже в 2006 году стал главным тренером сборной Хорватии, с которой проработал 6 долгих лет.
- Дальше в его карьере была большая ошибка. Билич возглавил московский Локомотив. В России Славен работал почти год.
- Также являлся тренером Бешикташа, Вест Хэма, Аль-Иттихада, Вест Бромвича и Бейцзин Гоаня.
- Последним его клубом был английский Уотфорд.
- С 7 марта 2023 находится без работы.
- Больше своей карьеры Билич провел матчей во главе Вест Хэма - 109 поединков в роли главного тренера.