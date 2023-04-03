Сергій Ребров досі не прийняв запрошення очолити національну збірну України. Тож представники УАФ звернули свою увагу на закордонних спеціалістів.

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Новий фаворит УАФ

За повідомленням авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, хорват Славен Біліч розглядається кандидатом на посаду головного тренера збірної України. Це може трапитися, якщо УАФ "прийме рішення про термінові зміни".

У такому випадку одразу розпочнуться переговори зі Славеном Білічем. Хорватський тренер знаходиться у творчій відпустці з березня цього року після звільнення з Вотфорда.

Нагадаємо, що на цей час виконуючим обов'язки головного тренера збірної України є Руслан Ротань, який поєднує одразу три посади.

В першому матчі відбору до Євро-2024 збірна України зазнала поразки від Англії (0:2).