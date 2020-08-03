Скрипника в "Днепре-1" не будет, Михайленко сохранит свой пост, – "ТаТоТаке"
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник этим летом не станет руководителем "Днепра-1".
Об этом сообщает Youtube-шоу "ТаТоТаке" на своей странице в фейсбуке.
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По информации источника, днепровскую команду продолжит тренировать Дмитрий Михайленко. Такое совместное решение было принято руководством луганского и днепровского клубов.
Ранее сообщалось, что Михайленко будет уволен, а вместо него назначат Виктора Скрипника, который покинет "Зарю", однако, видимо, в "Днепр-1" тренерской перестановки не будет.
При этом источник утверждает, что ситуация Скрипника не связана с "Днепром-1" и наставник может как уйти, так и продолжить работу.
Почему Скрипник может покинуть "Зарю"
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что Скрипник покидает клуб из-за долгов. Якобы в "Заре" задолженность по зарплате уже 3 месяца.
Ведущий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Днепр-1" должен заплатить "Заре" компенсацию в размере 500 тысяч евро.