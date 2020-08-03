Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник этим летом не станет руководителем "Днепра-1".

Об этом сообщает Youtube-шоу "ТаТоТаке" на своей странице в фейсбуке.

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По информации источника, днепровскую команду продолжит тренировать Дмитрий Михайленко. Такое совместное решение было принято руководством луганского и днепровского клубов.

Ранее сообщалось, что Михайленко будет уволен, а вместо него назначат Виктора Скрипника, который покинет "Зарю", однако, видимо, в "Днепр-1" тренерской перестановки не будет.

При этом источник утверждает, что ситуация Скрипника не связана с "Днепром-1" и наставник может как уйти, так и продолжить работу.

Обратите внимание! Официальные сайты клубов на этот момент никакой информации по поводу тренеров не дают.

Почему Скрипник может покинуть "Зарю"

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что Скрипник покидает клуб из-за долгов. Якобы в "Заре" задолженность по зарплате уже 3 месяца.

Ведущий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Днепр-1" должен заплатить "Заре" компенсацию в размере 500 тысяч евро.