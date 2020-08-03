Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник цього літа не стане керманичем "Дніпра-1".

Про це повідомляє Youtube-шоу "ТаТоТаке" рна сторінці у фейсбуці.

До теми: Скрипник залишається у "Зорі" попри відсутність на тренуванні? Гендиректор клубу дав відповідь

За інформацією джерела, дніпровську команду продовжить тренувати Дмитро Михайленко. Таке спільне рішення було ухвалено керівництвом луганського і дніпровського клубів.

Раніше повідомлялося, що Михайленко буде звільнений, а замість нього призначать Віктора Скрипника, який покине "Зорю", проте, мабуть, в "Дніпро-1" тренерської перестановки не буде.

При цьому джерело стверджує, що ситуація Скрипника не пов'язана з "Дніпром-1" і наставник може як піти, так і продовжити роботу.

Зверніть увагу! Офіційні сайти клубів на цей момент ніякої інформації з приводу тренерів не дають.

Чому Скрипник може покинути "Зорю"

Колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, що Скрипник покидає клуб через борги. Начебто у "Зорі" заборгованість по зарплаті вже 3 місяці.

Ведучий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що "Дніпро-1" повинен заплатити "Зорі" компенсацію у розмірі 500 тисяч євро.