Скрипник определился с заявкой "Зари" на групповой этап Лиги Европы: кто сыграет в еврокубках
Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник определился с футболистами, которые будут защищать цвета клуба в групповых поединках Лиги Европы. В заявку команды попали 26 игроков.
Уже 22 октября подопечные Скрипника сыграют на выезде против английского "Лестера" в Лиге Европы. Пресс-служба украинского клуба обнародовала список игроков, попавших в заявку на еврокубковые поединки.
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Заявка "Зари" на Лигу Европы
Вратари: Василь, Шевченко, Мацапура
Защитники: Гречкин, Руфати, Вернидуб, Абу Ханна, Агапов, Фаворов.
Полузащитники: Цвек, Кочергин, Лунев, Хомченовский, Иванисеня, Кабаев, Назарина, Демченко, Поддубный, Юрченко, Цыганикс.
Нападающие: Перович, Гладкий, Громов, Алефиренко, Гринь, Сайядманеш.
Добавим, что жеребьевка Лиги Европы свела "Зарю" в одну группу не только с "Лестером", но и португальской "Брагой" и греческим АЕКом, за который выступают двое украинцев Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.
Когда сыграет свои матчи "Заря"
- 1-й тур. 22 октября, 22: 00. "Лестер" – "Заря"
- 2-й тур. 29 октября, 19: 55. "Заря" – "Брага"
- 5 ноября, 22: 00. "Заря" – АЭК
- 26 ноября, 19: 55. АЕК – "Заря"
- 3 декабря, 19: 55 "Заря – "Лестер"
- 6-й тур. 10 декабря, 22: 00 "Брага" – "Заря"