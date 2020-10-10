Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник определился с футболистами, которые будут защищать цвета клуба в групповых поединках Лиги Европы. В заявку команды попали 26 игроков.

Уже 22 октября подопечные Скрипника сыграют на выезде против английского "Лестера" в Лиге Европы. Пресс-служба украинского клуба обнародовала список игроков, попавших в заявку на еврокубковые поединки.

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Заявка "Зари" на Лигу Европы

Вратари: Василь, Шевченко, Мацапура

Защитники: Гречкин, Руфати, Вернидуб, Абу Ханна, Агапов, Фаворов.

Полузащитники: Цвек, Кочергин, Лунев, Хомченовский, Иванисеня, Кабаев, Назарина, Демченко, Поддубный, Юрченко, Цыганикс.

Нападающие: Перович, Гладкий, Громов, Алефиренко, Гринь, Сайядманеш.

Так выглядит наша заявка на групповой этап Лиги Европы. pic.twitter.com/4D6AGrTq92 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 9, 2020

Добавим, что жеребьевка Лиги Европы свела "Зарю" в одну группу не только с "Лестером", но и португальской "Брагой" и греческим АЕКом, за который выступают двое украинцев Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Когда сыграет свои матчи "Заря"