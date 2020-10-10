Скрипник визначився із заявкою "Зорі" на груповий етап Ліги Європи: хто зіграє у єврокубках
Головний наставник "Зорі" Віктор Скрипник визначився із футболістами, які будуть захищати кольори клубу у групових поєдинках Ліги Європи. У заявку команди потрапили 26 гравців.
Вже 22 жовтня підопічні Скрипника зіграють на виїзді проти англійського "Лестера" у Лізі Європи. Пресслужба українського клубу оприлюднила список гравців, які потрапили у заявку на єврокубкові поєдинки.
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Заявка "Зорі" на Лігу Європи
Воротарі: Васіль, Шевченко, Мацапура
Захисники: Гречкін, Руфаті, Вернидуб, Абу Ханна, Агапов, Фаворов.
Півзахисники: Цвек, Кочергін, Луньов, Хомченовський, Іванісеня, Кабаєв, Назарина, Демченко, Піддубний, Юрченко, Циганікс.
Нападники: Перовіч, Гладкий, Громов, Алефіренко, Гринь, Сайядманеш.
Додамо, що жеребкування Ліги Європи звело "Зорю" в одну групу не лише з "Лестером", а й португальською "Брагою" та грецьким АЕКом, за який виступають двоє українців Дмитро Чигринський та Євген Шахов.
Коли зіграє свої матчі "Зоря"
- 1-й тур. 22 жовтня, 22:00. "Лестер" – "Зоря"
- 2-й тур. 29 жовтня, 19:55. "Зоря" – "Брага"
- 3-й тур. 5 листопада, 22:00. "Зоря" – АЕК
- 4-й тур. 26 листопада, 19:55. АЕК – "Зоря"
- 5-й тур. 3 грудня, 19:55 "Зоря" – "Лестер"
- 6-й тур. 10 грудня, 22:00 "Брага" – "Зоря"