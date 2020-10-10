Головний наставник "Зорі" Віктор Скрипник визначився із футболістами, які будуть захищати кольори клубу у групових поєдинках Ліги Європи. У заявку команди потрапили 26 гравців.

Вже 22 жовтня підопічні Скрипника зіграють на виїзді проти англійського "Лестера" у Лізі Європи. Пресслужба українського клубу оприлюднила список гравців, які потрапили у заявку на єврокубкові поєдинки.

Читайте також: Феєрія "Зорі" на трансферному ринку: клуб підсилився вихованцем "Шахтар" з Європи

Заявка "Зорі" на Лігу Європи

Воротарі: Васіль, Шевченко, Мацапура

Захисники: Гречкін, Руфаті, Вернидуб, Абу Ханна, Агапов, Фаворов.

Півзахисники: Цвек, Кочергін, Луньов, Хомченовський, Іванісеня, Кабаєв, Назарина, Демченко, Піддубний, Юрченко, Циганікс.

Нападники: Перовіч, Гладкий, Громов, Алефіренко, Гринь, Сайядманеш.

Так выглядит наша заявка на групповой этап Лиги Европы. pic.twitter.com/4D6AGrTq92 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 9, 2020

Додамо, що жеребкування Ліги Європи звело "Зорю" в одну групу не лише з "Лестером", а й португальською "Брагою" та грецьким АЕКом, за який виступають двоє українців Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

Коли зіграє свої матчі "Зоря"