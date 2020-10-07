Феерия "Зари" на трансферном рынке клуб усилился воспитанником "Шахтера" из Европы
Луганская "Заря" продолжает усиливать состав перед матчами в групповом этапе Лиги Европы. Очередным новичком команды стал полузащитник Сергей Гринь, который является воспитанником донецкого футбола.
Игрок подписал контракт на 2,5 года. Гринь будет выступать за "Зарю" с "50" номером на спине. Об усилении состава сообщила пресс-служба луганского клуба.
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26-летний футболист вернулся в УПЛ после выступлений в чемпионате Дании за "Вайле", в который перешел в январе 2019 года. Соглашение полузащитника действовало только во время выступлений команды в Суперлиге, но клуб не сумел остаться в элитном дивизионе и вылетел. Но Сергей Гринь решил переподписать контракт с клубом.
В сентябре 2020 года клуб из Дании объявил о расторжении соглашения с украинским легионером.
Карьера Гриня в УПЛ
- Гринь – воспитанник донецкого "Шахтера". Сезон-2014/15 провел в аренде в "Мариуполе". Был признан лучшим молодым футболистом Украины до 21 года в конкурсе "Золотой талант Украины".
- По окончании соглашения вернулся в донецкую команду, но уже в 2016 году снова прибыл в расположение "Мариуполя". В начале сентября того же года на условиях аренды официально стал игроком донецкого "Олимпика", где провел следующий сезон.
- Далее в его карьере были выступления за ровненский "Верес" и перволиговый "Арсенал" из Киева.
- В январе 2019 года украинец перешел в датскую команду "Вайле".
- Имеет опыт выступлений за разные по возрасту сборные Украины, но в главную команду не вызывался.