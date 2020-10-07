Луганская "Заря" продолжает усиливать состав перед матчами в групповом этапе Лиги Европы. Очередным новичком команды стал полузащитник Сергей Гринь, который является воспитанником донецкого футбола.

Игрок подписал контракт на 2,5 года. Гринь будет выступать за "Зарю" с "50" номером на спине. Об усилении состава сообщила пресс-служба луганского клуба.

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26-летний футболист вернулся в УПЛ после выступлений в чемпионате Дании за "Вайле", в который перешел в январе 2019 года. Соглашение полузащитника действовало только во время выступлений команды в Суперлиге, но клуб не сумел остаться в элитном дивизионе и вылетел. Но Сергей Гринь решил переподписать контракт с клубом.

В сентябре 2020 года клуб из Дании объявил о расторжении соглашения с украинским легионером.

Карьера Гриня в УПЛ