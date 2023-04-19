Жирона повесила ценник на Цыганкова: сколько придется заплатить за трансфер украинца

Виктор Цыганков отлично себя зарекомендовал в испанской Жироне. Клуб Ла Лиги сразу отреагировал на хорошую игру футболиста сборной Украины.

Испанский клуб повесил новый ценник Виктору Цыганкову. От последующей продажи украинца Жирона хочет получить не менее 20 миллионов евро.

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Реакция Жирона на удачную игру Цыганкова

По данным Transfermarkt, стоимость Цыганкова составляет 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Жирона должна отдать 50% киевскому Динамо от предстоящего трансфера Цыганкова. Также испанскому клубу Виктор обошелся в 5 миллионов евро.

Правый вингер сборной Украины отыграл уже при Жироне 10 матчей, в которых отличился 3 голами и столькими ассистами. Местные футбольные фаны уже влюбленные в игру украинца и поют оды Цыганкову.

Обратите внимание! Цыганков стал первым украинским футболистом, отличившийся дублем в одном матче в Ла Лиге. Было это в поединке против Райо Вальекано. Два гола украинца отметила пресс-служба испанского первенства, которым выделила отдельную публикацию в соцсетях, назвав Виктора "ураганом".

Поэтому неудивительно, почему Жирона так быстро отреагировала на столь хорошую игру Цыганкова в Ла Лиге.

Напомним, что украинский футболист подписал долгосрочный контракт с каталонским клубом – до 30 июня 2027 года.

Уже 22 апреля у Цыганкова будет новый шанс, чтобы улучшить свою статистику. В этот день Жирона сыграет против Реала Вальядолида (начало в 19:30 по Киеву).