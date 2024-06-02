В субботу, 1 июня, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встретились дортмундская Боруссия и мадридский Реал. "Сливочные" победили "шмелей" со счетом 0:2.

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Сколько заработал Реал за победу Лиги чемпионов

За победу в финале турнира команда Карло Анчелотти получит от УЕФА 20 миллионов евро.

А вот за весь путь в Лиге чемпионов Реал заработал более 85 миллионов евро: по 2.8 млн евро за каждую победу в группе, когда "сливочные" выиграли все 6 матчей, 9.6 млн за выход в 1/8 финала, 10.6 млн – за 1/4, 15.5 млн – за 1/2 + 20 млн за титул.

Отметим. Нынешний титул Лиги чемпионов стал для Реала 15-м в истории.

Напомним, что для украинского голкипера Андрея Лунина – это вторая победа в Лиге чемпионов. Украинец защищал ворота Реала во всех матчах турнира, кроме финала. Лунин провел 8 поединков, в частности все в плей-офф, в которых пропустил 10 мячей и дважды оставлял свои ворота "сухими".