У суботу, 1 червня, відбувся фінал Ліги чемпіонів, у якому зустрілися дортмундська Боруссія та мадридський Реал. "Вершкові" перемогли "джмелів" з рахунком 0:2.

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Скільки заробив Реал за перемогу Ліги чемпіонів

За перемогу у фіналі турніру команда Карло Анчелотті отримає від УЄФА 20 мільйонів євро.

А от за весь шлях у Лізі чемпіонів Реал заробив понад 85 мільйонів євро: по 2.8 млн євро за кожну перемогу в групі, коли "вершкові" виграли усі 6 матчів, 9.6 млн за вихід до 1/8 фіналу, 10.6 млн – за 1/4, 15.5 млн – за 1/2 + 20 млн за титул.

Відзначимо. Цьогорічний титул Ліги чемпіонів став для Реала 15-м в історії.

Нагадаємо, що для українського голкіпера Андрія Луніна – це друга перемога в Лізі чемпіонів. Українець захищав ворота Реала в усіх матчах турніру, окрім фіналу. Лунін провів 8 поєдинків, зокрема всі у плей-оф, в яких пропустив 10 м'ячів та двічі залишав свої ворота "сухими".