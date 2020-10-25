Я – номер один в легком весе: Гейджи сделал дерзкое заявление после поражения от Хабиба
В самом ожидаемом бою года Хабиб Нурмагомедов нанес скорое поражение Джастину Гейджи. После победы россиянин заявил, что завершает карьеру. Американец же сделал громкое заявление, намекнув, что теперь он станет номером один в легком весе.
Бой закончился уже во втором раунде. Когда Хабибу удалось сделать треугольник, ногами захватив голову соперника. Гейджи пытался вырваться из ловушки, но сделать этого не удалось. В итоге американец сдался, пишет 24 канал.
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Яркое заявление американца
После победы Хабиб заявил, что завершает карьеру профессионального бойца. Такое решение россиянина позабавило Гейджи, который после поединка несколько нагло назвал себя номером один в легком весе. Об этом сообщает MMA Junkie.
"Хабиб завершил карьеру, поэтому теперь я – номер один в легком весе. Пуарье и Конор должны сразиться 23 января. Но они до сих пор официально не подтвердили информацию о своем бое", – сказал Гейджи.
По словам американского бойца, если МакГрегор захочет провести поединок, чтобы получить пояс, то он готов принять вызов от ирландца.
- Джастину Гейджи 31 год. Он провел 24 боя в UFC. У него была серия из 18 побед подряд. После этого он проиграл два поединка более опытным бойцам – Эдди Альваресу и Дастину Пуарье.
- После двух подряд поражений Джастин взял себя в руки и выиграл четыре боя подряд. В последнем он победил Тони Фергюсона и завоевал звание временного обладателя чемпиона в легком весе. Именно оно и дало право на проведение боя против Хабиба Нурмагомедова.
- По состоянию на апрель 2020 года находился на 4-м месте в рейтинге бойцов в легком весе.