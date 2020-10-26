Бій Хабіб – Гейджі став останнім у кар'єрі російського бійця. Нурмагомедову вдалось втретє захистити титул та вершити кар'єру на переможній ноті. За всі поєдинки в октагоні росіянин заробив близько 10 мільйонів доларів.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб зумів за кар'єру поповнити свій бюджет чималою сумою грошей. про це повідомляє Sportekz.

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Заробіток Хабіба

За інформацією видання, заробіток у 10 мільйонів доларів не входять бонуси від телебачення та продажу платних телетрансляцій поєдинків за участь російського бійця.

Хабіб заробив ці гроші за останні сім років, коли у 2013 році вперше вийшов в октагон на бій. У перший рік в UFC Нурмагомедом отримав 10 тисяч доларів, а також ще таку ж суму за бій проти Камала Шалоруса з Ірландії.

За останній поєдинок проти Джастіна Гейджі гонорар Хабіба склав близько 3-х мільйонів доларів та ще 90 тисяч бонусів за спонсорські виплати (40 тисяч) та виступ вечора (50 тисяч). А от його суперник з Америки отримав у 5 разів менше – лише 600 тисяч доларів. Щоправда, ці суми не є остаточними. Спортсмени отримають ще гроші за відсоток від платних трансляцій поєдинку.

Хабіб – Гейджі: головне після бою