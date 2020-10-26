Скільки заробив непереможний Хабіб за всю кар'єру в UFC: сума
Бій Хабіб – Гейджі став останнім у кар'єрі російського бійця. Нурмагомедову вдалось втретє захистити титул та вершити кар'єру на переможній ноті. За всі поєдинки в октагоні росіянин заробив близько 10 мільйонів доларів.
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб зумів за кар'єру поповнити свій бюджет чималою сумою грошей. про це повідомляє Sportekz.
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Заробіток Хабіба
За інформацією видання, заробіток у 10 мільйонів доларів не входять бонуси від телебачення та продажу платних телетрансляцій поєдинків за участь російського бійця.
Хабіб заробив ці гроші за останні сім років, коли у 2013 році вперше вийшов в октагон на бій. У перший рік в UFC Нурмагомедом отримав 10 тисяч доларів, а також ще таку ж суму за бій проти Камала Шалоруса з Ірландії.
За останній поєдинок проти Джастіна Гейджі гонорар Хабіба склав близько 3-х мільйонів доларів та ще 90 тисяч бонусів за спонсорські виплати (40 тисяч) та виступ вечора (50 тисяч). А от його суперник з Америки отримав у 5 разів менше – лише 600 тисяч доларів. Щоправда, ці суми не є остаточними. Спортсмени отримають ще гроші за відсоток від платних трансляцій поєдинку.
Хабіб – Гейджі: головне після бою
- Росіянин здобув перемогу у другому період. Хабібу вдалося зробити трикутник, коли він ногами захопив голову суперника. Гейджі намагався вирватися з пастки, але зробити цього не вдалося. У підсумку американець здався – технічний нокаут.
- Для Хабіба цей захист став третім, а перемога останньою у кар'єрі російського бійця. Відразу після звитяги Хабіб заявив, що завершує професійну кар'єру. Після бою переможець розплакався, віддаючи данину пам'яті своєму батькові Абдулманапу Нурмагомедову, який помер від коронавірусу 3 липня. За його словами, він пообіцяв матері, що цей бій буде останнім. Вона не хотіла, щоб Хабіб проводив бої без батька.
- Нурмагомедов встановив рекорд в 29 перемог, не зазнавши жодної поразки.