Одиозный ирландец Конор МакГрегор является одним из самых успешных бойцов в UFC. Спортсмен заработал более 15-ти миллионов долларов призовых за профессиональную карьеру.

7 июня 2020 года боец ​​из Ирландии в третий раз объявил о завершении карьеры. Но это не конец его карьеры. МакГрегор может осуществить очередное возвращение после длительной паузы. А пока Конор не вернулся в UFC издание The Sun опубликовало заработок бойца за все время выступлений в UFC.

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Заработок МакГрегора

Свой первый бой в UFC Макгрегор провел еще в 2013 году. За первые шесть поединков ирландец заработал в сумме не более, чем 500 тысяч долларов. За первый титульный бой в полулегком весе с американцем Нейтом Диасом – 1 миллион долларов, а за реванш – 3 миллиона долларов.

За бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который недавно завершил карьеру, МакГрегор также получил 3 миллиона долларов. За поединок с Дональдом Серроне, который состоялся в январе 2020 года, Конор заработал 5 миллионов. В том бою он нокаутировал соперника за 40 секунд.

Всего за все выступления в UFC Конор пополнил свой бюджет более чем 15 миллионами долларов. И это без учета бонусов от телевидения и продаж платных трансляций.

Ирландец возвращается

МакГрегор недавно предложил Дастину Пуарье провести бой. Этот поединок должен иметь благотворительный характер и происходить по особым правилам. Он предложил Пуарье провести бой без связей с UFC. Для этого ирландец готов пожертвовать около полумиллиона долларов благотворительной организации.

Пуарье быстро согласился на это предложение. Предварительно бойцы называли дату боя – 12 декабря. Оба бойца имеют контракты с UFC, поэтому для организации подобного поединка им придется ждать ответа от UFC.

Конор МакГрегор: главные достижения