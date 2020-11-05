Одіозний ірландець Конор МакГрегор є одним із найбільш успішних бійців в UFC. Спортсмен заробив більше 15-ти мільйонів доларів призових за професійну кар'єру.

7 червня 2020 року боєць з Ірландії втретє оголосив про завершення кар'єри. Але, це не кінець його кар'єри. МакГрегор може здійснити чергове повернення після тривалої паузи. А поки Конор не повернувся в UFC видання The Sun оприлюднило заробіток бійця за весь час виступів у UFC.

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Заробіток МакГрегора

Свій перший бій в UFC Макгрегор провів ще у 2013-го року. За перші шість поєдинків ірландець заробив в сумі трохи більше, як 500 тисяч доларів. За перший титульний бій в напівлегкій вазі з американцем Нейтом Діасом – 1 мільйон доларів, а за реванш – 3 мільйони доларів.

За бій із росіянином Хабібом Нурмагомедовим, який нещодавно завершив кар'єру, МакГрегор також отримав 3 мільйони доларів. За поєдинок з Дональдом Серроне, що відбувся в січні 2020-го року, Конор заробив 5 мільйонів. У тому бою він нокаутував суперника за 40 секунд.

Загалом за всі виступи в UFC Конор поповнив свій бюджет більше, як 15 мільйонами доларів. І це без урахування бонусів від телебачення і продажів платних трансляцій.

Ірландець повертається

МакГрегор нещодавно запропонував Дастіну Пуар'є провести бій. Цей поєдинок має мати благодійний характер та відбуватись за особливими правилами. Він запропонував Пуар'є провести бій без жодних зв'язків із UFC. Для цього ірландець готовий пожертвувати близько пів мільйона доларів благодійній організації.

Пуар'є швидко погодився на цю пропозицію. Попередньо бійці називали дату бою – 12 грудня. Обидва бійці мають контракти з UFC, тому для організації подібного поєдинку їм доведеться чекати відповіді від UFC.

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