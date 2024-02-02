Слишком долго: менеджер Усика рассказал, сколько может продлиться восстановление Фьюри от травмы

Александр Усик прямо на ринге встретил новость о травме Тайсона Фьюри, которая шокировала боксерское сообщество вечером, 2 февраля. Британец травмировался во время одного из своих спаррингов.

Британец получил серьезное рассечение над правым глазом, на которое медики уже наложили швы. Теперь неизвестно, сколько нужно будет времени Фьюри, чтобы восстановиться и вернуться к тренировочному процессу. В промоутерской компании Тайсона заявили, что срок восстановления их клиента будет известен только после детального врачебного осмотра и вердикта медиков.

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Когда Фьюри может вернуться на ринг

Параллельно с этим менеджер украинца Эгис Климав сообщил журналистам, что ориентировочно на восстановление Фьюри может уйти несколько месяцев. Так долго команда Усика точно не будет ждать без поединков.

В команде Александра хотят сохранить дату 17 февраля, как день поединка. Промоутер Усика Александр Красюк заговорил о поединке против обязательного претендента на пояс IBF Филипа Хрговича их Хорватии. Тем более, что в сентябре прошлого 2023-го года хорват призвал украинца выйти против него на ринг, но у Усика были свои планы.

Сейчас в команде Усика работают над этим вариантом.

Напомним, что поединок против Фьюри, который переносится уже не впервые, должен был состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Вместо этого Фьюри извинился перед Усиком за отсрочку боя за абсолют. Однако уже через несколько минут выложил публикацию в соцсетях, где заявил, что у Александра были проблемы, а он находится в фантастической форме, несмотря на травму. Тайсон пообещал вернуться на ринг как можно скорее, анонсировав 2024-й, большим годом для своей команды.