Британець отримав серйозне розсічення над правим оком, на яке медики вже наклали шви. Тепер невідомо, скільки потрібно буде часу Ф'юрі, аби відновитись та повернутись до тренувального процесу. У промоутерській компанії Тайсона заявили, що термін відновлення їх клієнта буде відомий лише після детального лікарського огляду та вердикту медиків.

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Коли Ф'юрі може повернутись на ринг

Паралельно із цим менеджер українця Егіс Клімав повідомив журналістам, що орієнтовно на відновлення Ф'юрі може піти аж декілька місяців. Так довго команда Усика точно не буде чекати без поєдинків.

У команді Олександра хочуть зберегти дату 17 лютого, як день поєдинку. Промоутер Усика Олександр Красюк заговорив про двобій проти обов'язкового претендента на пояс IBF Філіпа Хрговича іх Хорватії. Тим паче, що у вересні минулого 2023-го року хорват закликав українця вийти проти нього на ринг, але в Усика були свої плани.

Наразі у команді Усика працюють над цим варіантом.

Нагадаємо, що двобій проти Ф'юрі, який переноситься вже не вперше, повинен був відбутись у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Натомість Ф'юрі перепросив в Усика за відтермінування бою за абсолют. Однак вже через декілька хвилин виклав публікацію у соцмережах, де заявив, що в Олександра були проблеми, а він перебуває у фантастичній формі, попри травму. Тайсон пообіцяв повернутись на ринг якомога швидше, анонсувавши 2024-й, великим роком для своєї команди.