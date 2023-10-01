Стали ангелами спорта: сколько украинских спортсменов погибло во время войны

1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц, а также чествует память погибших героев. Полномасштабная российская агрессия нанесла большой удар по украинскому спорту.

Министр молодежи и спорта Украины и глава НОК Вадим Гутцайт сообщил новые данные о количестве павших на войне с Россией украинских спортсменов и тренеров. Наше государство продолжает терять лучших в борьбе с коварным врагом.

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Гутцайт: Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах

В День защитников и защитниц Вадим Гутцайт в своем Фейсбуке опубликовал пост, где обнародовал число погибших спортсменов с начала полномасштабного вторжения. 361 атлет никогда больше не выйдет на спортивные площадки.

1 октября – день больших сердец и стальной воли, праздник тех, кто защищал и защищает. В День защитников и защитниц вспоминаем и благодарны за волю и достоинство. Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Они стали ангелами спорта. Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах,

– написал Гутцайт.

С первого дня войны значительная часть спортсменов и тренеров пополнили ряды украинской армии. Более 3 тысяч человек спорта защищают наше государство от нашествия российских варваров.

Сегодня – время сказать "Спасибо" каждому и каждой, кто продолжает защищать. Более 3000 спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах сил обороны Украины. Они продолжают тысячелетнюю традицию украинского войска,

– добавил Гутцайт.