Народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха опубликовала данные о том, сколько спортсменов и тренеров защищают Украину с оружием в руках. По ее данным, таких более 3 тысяч человек.

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"По меньшей мере 189 спортсменов погибли. Вечная память павших, отомстим за каждую потерянную жизнь", - написала Ольга Саладуха.

Она также сообщила, что 149 объектов спортивной инфраструктуры пострадали от российской агрессии, а ущерб составляет более 200 миллионов долларов.

Вместе с тем, по инициативе Комитета по молодежи и спорту Украина вводит персональные санкции против тех спортсменов, которые поддерживают войну. В первом списке 56 человек.