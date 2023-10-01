Министр молодежи и спорта Украины и глава НОК Вадим Гутцайт сообщил новые данные о количестве павших на войне с Россией украинских спортсменов и тренеров. Наше государство продолжает терять лучших в борьбе с коварным врагом.
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Гутцайт: Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах
В День защитников и защитниц Вадим Гутцайт в своем Фейсбуке опубликовал пост, где обнародовал число погибших спортсменов с начала полномасштабного вторжения. 361 атлет никогда больше не выйдет на спортивные площадки.
1 октября – день больших сердец и стальной воли, праздник тех, кто защищал и защищает. В День защитников и защитниц вспоминаем и благодарны за волю и достоинство. Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Они стали ангелами спорта. Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах,
– написал Гутцайт.
С первого дня войны значительная часть спортсменов и тренеров пополнили ряды украинской армии. Более 3 тысяч человек спорта защищают наше государство от нашествия российских варваров.
Сегодня – время сказать "Спасибо" каждому и каждой, кто продолжает защищать. Более 3000 спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах сил обороны Украины. Они продолжают тысячелетнюю традицию украинского войска,
– добавил Гутцайт.
- Напомним, что в конце 2022 года народный депутат Ольга Саладуха опубликовала официальные данные о 189 погибших спортсменах и тренерах. К сожалению, эта цифра продолжает расти.
- Спортивный комитет Украины разработал специальный сайт с названием "Ангелы спорта", на котором чтят память украинских спортсменов павших в российско-украинской войне.