Міністр молоді та спорту України та очільник НОК Вадим Гутцайт повідомив нові дані про кількість полеглих на війні з Росією українських спортсменів та тренерів. Наша держава продовжує втрачати найкращих у боротьбі з підступним ворогом.
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Гутцайт: Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях
У День захисників і захисниць Вадим Гутцайт у своєму Фейсбуці опублікував пост, в якому оприлюднив число загиблих спортсменів від початку повномасштабного вторгнення. 361 атлет вже ніколи не вийде на спортивні майданчики.
1 жовтня – день великих сердець і сталевої волі, свято тих, хто захищав і захищає. У День захисників і захисниць згадуємо та вдячні за волю і гідність, які маємо. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. 361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях,
– написав Гутцайт.
З першого дня війни значна частина спортсменів та тренерів поповнили лави української армії. Понад 3 тисячі людей спорту боронять нашу державу від навали російських варварів.
Сьогодні – час сказати "Дякую" кожному і кожній, хто продовжує захищати. Понад 3000 спортсменів і тренерів боронять нашу землю у лавах Сил оборони України. Вони продовжують тисячолітню традицію українського війська,
– додав Гутцайт.
- Нагадаємо, що наприкінці 2022 року народна депутатка Ольга Саладуха опублікувала офіційні дані про 189 загиблих спортсменів та тренерів. На жаль, ця цифра продовжує збільшуватися.
- Зазначимо, що Спортивний комітет України розробив спеціальний сайт із назвою "Янголи спорту", на якому вшановують пам'ять українських спортсменів полеглих в російсько-українській війні.