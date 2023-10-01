Міністр молоді та спорту України та очільник НОК Вадим Гутцайт повідомив нові дані про кількість полеглих на війні з Росією українських спортсменів та тренерів. Наша держава продовжує втрачати найкращих у боротьбі з підступним ворогом.

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Гутцайт: Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях

У День захисників і захисниць Вадим Гутцайт у своєму Фейсбуці опублікував пост, в якому оприлюднив число загиблих спортсменів від початку повномасштабного вторгнення. 361 атлет вже ніколи не вийде на спортивні майданчики.

1 жовтня – день великих сердець і сталевої волі, свято тих, хто захищав і захищає. У День захисників і захисниць згадуємо та вдячні за волю і гідність, які маємо. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. 361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях,

– написав Гутцайт.

З першого дня війни значна частина спортсменів та тренерів поповнили лави української армії. Понад 3 тисячі людей спорту боронять нашу державу від навали російських варварів.

Сьогодні – час сказати "Дякую" кожному і кожній, хто продовжує захищати. Понад 3000 спортсменів і тренерів боронять нашу землю у лавах Сил оборони України. Вони продовжують тисячолітню традицію українського війська,

– додав Гутцайт.