У 15-у турі УПЛ чернігівська Десна зіграла внічию з київським Динамо. Окрім очка до загального заліку, "сіверяни" отримали й фінансовий бонус.

У цьому матчі Десна була близька до того, щоб завдати Динамо поразки. На 53-й хвилині Будківський відкрив рахунок. І переможний для Десни результат тримався до кінця основного часу.

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Та все ж Динамо вдалося зрівняти рахунок. Спочатку Безбородько, який вийшов на 82-й хвилині матчу, за чотири хвилини отримав дві жовті картки, і на 86-й хвилині залишив Десну у меншості. А вже у компенсований арбітром час м'яч влучив у руку Гітченку у штрафній Десни, і арбітр призначив пенальті, який реалізував Циганков. Тож матч закінчився внічию 1:1.

Відеоогляд матчу Десна – Динамо

Ця нічия дозволила донецькому Шахтарю скоротити відставання від Динамо. І як вдячність за це, керівники "гірників" заплатити Десні призові у розмірі 150 тисяч доларів, повідомили ведучі "ТаТоТаке" з посиланням на власні джерела. Однак футболісти отримали лише частину від цієї суми. Решта пішла "на розвиток клубу".

Варто додати, що у Десни є заборгованість по зарплаті перед футболістами за три місяці.