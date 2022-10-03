Карпова: Вас отправляют на преступление
Нападающая российская сборная, играющая за испанский Эспаньол, зря посмотрела на войну в Украину, которую начала ее родная страна. Надежда Карпова опубликовала на своей странице в инстаграмме обращения Владимира Путина и раскритиковала его политику.
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Футболистка обратилась к российским мужчинам, попадающим под частичную мобилизацию в России, которую кремлевский глава объявил 21 сентября. Надежда заверила, что все, кто пойдут защищать страну, будут пушечным мясом для ВСУ в Украине.
Карпова отметила, что единственной проблемой России является Путин, которого она назвала старым чёртом.
Ура, пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы, плез. Это не просто "призовут – уйду". Вас отправят на преступление! В Украине такие же люди, как мы – и вы отправитесь их убивать? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старика! За**али,
– подписала Карпова.
Карпова раскритиковала Путина / Скриншот со сторис футболистки
Отметим, что подписчики и фанаты футболистки поддержали Карпову и ее позицию по мобилизации и Путину. Многие из них распространяли себе в память надежду Надежды.
В июне 2022 года Карпова совершила каминг-аут, который в ее родной стране приняли очень негативно.
Что известно о Надежде Карповой
- До 2017 года выступала в чемпионате России. Затем поехала за опытом в Испанию, где провела по сезону в Валенсии и Севилье.
- С 2020-го по настоящее время играет за Эспаньол.
- Еще играя в России Карпова стала единственной футболисткой, попавшей в "Команду Месси". Лео включил Карпову в топ-10 лучших молодых игроков.