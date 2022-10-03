Больше не гражданка России
29-летняя титулованная художественная гимнастка покинула Россию ради жизни за океаном. Анастасия Назаренко не только проживает в США, но и сменила гражданство на американское.
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В честь этого события спортсменка устроила вечеринку, где позвала самых родных для нее людей. Назаренко подарила целую гору цветов, а вечеринка была исполнена в американском стиле.
Друзья, спасибо всем пришедшим вчера, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю. Дом полон цветов,
– написала в сторону Анастасия.
Назаренко сменила гражданство / Скриншот со сторис гимнастки