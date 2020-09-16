Киевское "Динамо" сыграло только первый матч в квалификации Лиги чемпионов. Однако бюджет клуба после этого матча пополнился на довольно значительную сумму.

За участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, победе в нем и выход в плей-офф квалификации "Динамо" получило 5,48 миллиона евро.

Напомним "Динамо" в ярком матче обыграло АЗ и вышло в плей-офф Лиги чемпионов: видео

Если же "Динамо" пройдет "Гент" в плей-офф квалификации, то сумма призовых возрастет в разы. Выход в групповой этап Лиги чемпионов принесет киевлянам 15,25 миллиона евро. Такую сумму уже получил донецкий "Шахтер", так как попал в группу Лиги чемпионов автоматически.

Уже в самой группе отдельно будут начисляться бонусы – по 2,7 миллиона евро за победу в матче и 900 тысяч евро за ничейный результат.

Также "Динамо" может рассчитывать на бонус за клубный коэффициент. Эта сумма может составлять около 16 миллионов евро.

Дальнейшие бонусы уже будут зависеть от того, как "Динамо" выступит в турнире.