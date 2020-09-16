Київське "Динамо" зіграло лише перший матч у кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак бюджет клубу після цього матчу поповнився на доволі значну суму.

За участь у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, перемозі в ньому та вихід у плей-офф кваліфікації "Динамо" отримало 5,48 мільйона євро.

Нагадаємо: "Динамо" у яскравому матчі здолало АЗ та вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів: відео

Якщо ж "Динамо" пройде "Гент" у плей-офф кваліфікації, то сума призових зросте в рази. Вихід у груповий етап Ліги чемпіонів принесе киянам 15,25 мільйона євро. Таку суму вже отримав донецький "Шахтар", адже потрапив у групу Ліги чемпіонів автоматично.

Вже в самій групі окремо нараховуватимуться бонуси – по 2,7 мільйона євро за перемогу у матчі та 900 тисяч євро за нічийний результат.

Також "Динамо" може розраховувати на бонус за клубний коефіцієнт. Ця сума може становити близько 16 мільйонів євро.

Подальші бонуси вже будуть залежати від того, як "Динамо" виступить у турнірі.