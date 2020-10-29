Киевское "Динамо" не сумело обыграть венгерский "Ференцварош" в матче Лиги чемпионов. Кроме потери очков в этом матче, киевляне не досчитаются и значительной суммы призовых.

В этом матче "Динамо" было впереди после двух голов в первом тайме – Цыганков забил с пенальти, а де Пена отличился после прострела Буяльского.

Как это было: "Динамо" в напряженном матче потеряло победу над "Ференцварошем": видео

Но уже во втором тайме хозяева поля смогли сравнять счет. Сначала забил Нгуен. По данным СМИ, этот нападающий мог оказаться в "Динамо", но не подошел руководству клуба, поэтому его трансфер сорвался.

Гол, который помог "Ференцварошу" избежать поражения, а затем отобрать победу у "Динамо", был забит уже на 90-й минуте, после ошибки при розыгрыше штрафного. Его стоимость можно оценить в 1,8 миллиона евро.

Откуда такая сумма?

В Лиге чемпионов команда за победу в матче группового этапа получает 2,7 миллиона евро. Между тем за ничью команда получает лишь 900 тысяч евро. Поэтому 1,8 миллиона евро – это та разница, которую не получит "Динамо", упустив победу в матче против "Ференцвароша".

Для примера, годовой бюджет "Динамо" составляет 30 – 35 миллионов евро. И это без учета суммы на трансферы футболистов. При этом клуб является убыточным. Акционерам приходится вкладывать каждый год по 15 – 20 миллионов евро. Такие суммы озвучил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Поэтому пропущенный гол на последних минутах матча лишил "Динамо" 5% от годового бюджета клуба.