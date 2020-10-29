Київське "Динамо" не зуміло обіграти угорський "Ференцварош" у матчі Ліги чемпіонів. Окрім втрати очок в цьому матчі, кияни не дорахуються і значної суми призових.

В цьому матчі "Динамо" було попереду після двох голів першому таймі – Циганков забив з пенальті, а де Пена відзначився після прострілу Буяльського.

Як це було: "Динамо" у напруженому матчі втратило перемогу над "Ференцварошем": відео

Та вже у другому таймі господарі поля змогли зрівняти рахунок. Спочатку забив Нгуен. За даними ЗМІ, цей нападник міг опинитися в "Динамо", але не підійшов керівництву клубу, тому його трансфер зірвався.

Гол, який допоміг "Ференцварошу" уникнути поразки, а відтак відібрати перемогу в "Динамо", було забито вже на 90-й хвилині, після помилки при розіграші штрафного. Його вартість можна оцінити в 1,8 мільйона євро.

Звідки така сума?

В Лізі чемпіонів команда за перемогу в матчі групового етапу отримує 2,7 мільйона євро. Натомість за нічию команда отримує лише 900 тисяч євро. Тож 1,8 мільйона євро – це та різниця, яку не отримає "Динамо", упустивши перемогу в матчі проти "Ференцвароша".

Для прикладу, річний бюджет "Динамо" складає 30-35 мільйонів євро. І це без врахування суми на трансфери футболістів. При цьому клуб є збитковим. Акціонерам доводиться вкладати кожного року по 15-20 мільйонів євро. Такі суми озвучив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Тож пропущений гол на останніх хвилинах матчу позбавив "Динамо" 5% від річного бюджету клубу.